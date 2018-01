ALERTE TROMPERIE - Laurence et Lou craquent ! 😲

Sandrine avait bien eu raison de se soucier de son couple. Malgré toute sa bonne volonté pour sauver son couple, Laurence s’est laissé hypnotisée par les charmes de Lou. En effet, Laurence ne supportait plus la routine et un renouveau dans sa vie a dû être nécessaire pour casser ce train-train quotidien. Avec l’arrivée soudaine de Lou, une avocate bien intrigante, Laurence a délaissé Sandrine au moment où elle en avait le plus besoin (avec l’hospitalisation de Bastien). Voyant l’intérêt de Laurence, Lou profite pour se rapprocher fortement d’elle et de lui faire perdre la tête par un baiser qui en dit long… Extrait de l’épisode 141 de Demain nous appartient.