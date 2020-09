Alex absent des funérailles de Jacques ? - DNA du 23 septembre 2020 en avance

Le décès de Jacques Bertrand n’a pas atténué les colères d’Alex. Il en veut toujours, à lui et Catherine, de l’avoir arraché à ses parents biologiques. A la veille de l’enterrement, Alex remet en cause sa présence aux funérailles. Chloé va-t-elle réussir à convaincre son mari de s’y rendre ? Retrouvez "Demain nous appartient" du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1. Retrouvez le replay, les résumés et bonus tous les jours sur MYTF1.