Alex agresse Chloé ! - DNA du 10 septembre 2020 en avance

Alex vient d’apprendre une terrible nouvelle… Martin lui a annoncé que les policiers avaient retrouvé son père noyé en mer. Alex est au plus mal et s’est réfugié dans l’alcool tout au long de la nuit. Alors que Chloé souhaite discuter avec lui et l’accompagner, Alex envoie tout valser et se montre très agressif envers Chloé ! Retrouvez "Demain nous appartient" du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1. Retrouvez le replay, les résumés et bonus tous les jours sur MYTF1.