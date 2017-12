Alex apporte à Chloé une nouvelle de la plus haute importance

La glace doit être brisée. Alors que Chloé cogitait dans sa chambre, Alex la rejoint pour lui parler de quelque chose qui lui tient à cœur. En effet, il lui annonce qu’il renonce à son idée de partir de traverser l’Atlantique pour pouvoir consacrer son temps à sa famille. De plus, il a accepté de voir un spécialiste pour un suivi post traumatique. Cette annonce fait toute la joie de Chloé qui se sent rassuré de retrouver un mari décidé et prêt à tout sacrifier pour sa famille. Extrait de l’épisode 114 de Demain nous appartient