Alex apprend que Raphaël est l’ex de Chloé (épisode 251)

Dans l’épisode précédent, avec sa curiosité débordante, Alex avait décidé de lire le livre de Raphaël « Sauvage. Ce dernier était tombé des nues en voyant que sa petite femme était décrite sur les moindres parties de son corps aux yeux de tous. Comment cela a-t-il pu être possible ? C’est ce que se demande Alex. Voyant sa réaction, Chloé se décide alors de lui avouer que Raphaël était en fait son amoureux d’enfance lorsqu’ils avaient encore 16/17 ans. Face à cette révélation consternante, Alex ne comprend pas que Chloé ne lui ait rien dit plus tôt et qu’elle ne lui ait pas parlé de ce livre. Toutefois, la jeune Delcourt ne l’avait pas lu non plus et se retrouve ainsi dans une mauvaise posture. D'autant plus que Flore compte bien faire connaître cet écrivain de l’ombre… Extrait de l’épisode 251 de Demain nous appartient du 20 juillet 2018.