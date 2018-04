Alex et Catherine, enfin réconciliés ? (épisode 205)

Catherine a frôlé la mort mais elle est maintenant sortie d’affaire. Après sa tentative de suicide, Alex décide de passer à l’hôpital pour prendre de ses nouvelles. Catherine est consciente et ravie de voir son fils. Elle lui avoue qu’elle ne supportait plus la honte et le mal qu’elle avait à cette famille et à son enfant. Catherine était désespérée, elle avait peur de ne plus jamais voir Alex. Mais Alex lui promet que la situation peut évoluer, rien n’est figé. Est-ce le début d’une réconciliation entre Alex et Catherine ? Extrait de l’épisode 205 de Demain nous appartient.