Alex et Chloé enterrent la hache de guerre 😍🙌(épisode 244)

Le couple Alex et ChloĂ© se retrouvent enfin tous les deux pour discuter de la situation de leur couple. En effet, avec le baiser d’Alex et Lola, il a Ă©tĂ© difficile pour ChloĂ© de tourner la page et de pardonner alors qu’ils Ă©taient repartis Ă zĂ©ro pour mener une vie de famille unie et paisible. Et surtout, ce qui a Ă©tĂ© le plus difficile d’accepter est qu’il ait Ă©tĂ© infidĂšle avec une femme aussi jeune. « Il y a tellement de femmes de 40 ans qui se font plaquer par des gamines de 20 ans ». Oui, Lola Utis a 20 ans et n’a peur de rien. MalgrĂ© tout, ChloĂ© a compris que Lola joue un jeu pour briser leur famille et a un rapport avec la situation du mas. Mais ChloĂ© est assez forte pour passer au-dessus de toute cette histoire et prĂ©fĂšre sauver son couple que de laisser une manipulatrice dĂ©truire sa famille. Extrait de l’épisode 244 de Demain nous appartient.