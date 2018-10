Alex et Chloé rejettent le projet de Judith (épisode 313)

Judith veut absolument partir un an aux Etats-Unis pour ses études. Mais la jeune fille a tellement peur que ses parents refusent qu’elle a envoyé son dossier d’inscription sans leur accord. La réponse n’a pas tardé, elle est acceptée ! Elle doit maintenant l’annoncer à Alex et Chloé. Elle se fait soutenir par sa tante Anna dans ce moment difficile. Alex et Chloé sont actuellement en voyage de noces et communiquent avec leurs enfants via visioconférence. Même à distance, Judith est très stressée. Comment vont réagir Alex et Chloé ? Vont-ils laisser leur fille partir à l’étranger pour ses études ? Rien n'est moins sûr... Extrait de l’épisode 313 de Demain nous appartient du mardi 16 octobre 2018.