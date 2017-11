Alex et Chloé : Un baiser qui en dit long…

Après cette épreuve riche en émotion, les liens entre Alex et Chloé se resserrent. En effet, toutes ces péripéties n'ont fait que dépoussiérer des sentiments cachés. Devant le coucher du soleil, les deux ex-mariés semblent être seuls au monde. Profitant de ce moment de répit et oubliant leur présent, Alex et Chloé se laissent emporter par leurs sentiments. Leurs désirs depuis longtemps refoulés se traduisent par un baiser plein d’affection et de tendresse. Que va devenir leur avenir avec ce nouvel événement ? Comment agiront-ils vis-à-vis de Martin et Lucie ? Demain nous appartient - Extrait de l’épisode 96