Alex coupe les ponts avec Oriane (épisode 197)

Anna et Chloé sont choquées par la nouvelle qu’elles viennent d’apprendre. L’homme qui a porté plainte contre Oriane s’est suicidé et sa sœur accuse la voyante de l’avoir poussé à se donner la mort. Sous l’influence de son entourage, Alex décide alors de couper les ponts avec Oriane, cette fois pour de bon. Il va la voir et lui demande de ne plus chercher à le contacter ou quiconque de sa famille. Oriane avoue à Alex qu’elle s’en veut beaucoup pour ce qui est arrivé à Frédéric Dubier. Mais elle n’a pas le temps d’ajouter autre chose. Alex claque déjà la porte, très énervé. Extrait de l’épisode 197 de Demain nous appartient.