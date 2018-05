Alex demande à Jeanne de retirer sa plainte (épisode 206)

Alex ne souhaite plus parler, ni voir ses parents depuis qu’il a appris que Catherine avait simulé sa tentative de suicide. Encore des mensonges, toujours des mensonges qui vont mener Jacques et Catherine tout droit en prison. Seule Judith semble leur rester fidèle. Elle refuse même de rencontre Jeanne Bellanger, sa grand-mère biologique. Mais Judith a demandé à son père une faveur. Elle ne souhaite pas voir ses grands-parents derrière les barreaux. Judith voudrait que Jeanne Bellanger retire sa plainte pour éviter la prison à ses grands-parents. Pour préserver sa fille et sa famille, Alex passe voir Jeanne. Il sait qu’il va lui demander un grand service, mais s’il ne le fait pas, il s’en voudra toute sa vie. Jeanne va-t-elle accepter de retirer sa plainte contre Catherine et Jacques ? Extrait de l’épisode 206 de Demain nous appartient.