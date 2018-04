Alex fait connaissance avec sa vraie mère (épisode 204)

A cause de son fils Robin, Jeanne Bellanger était persuadée que Paul est mort. Alors quand Alex vient lui dire qu’il est son fils, que c’est lui Paul, elle ne le croit pas et le met à la porte. Après la venue de Karim qui lui parle des preuves qu’il a trouvées, elle comprend qu’Alex est bien son fils. Jeanne vient donc chez Alex pour lui parler et rencontrer cette famille qu’elle ne connait pas. Les retrouvailles sont formelles. Alex se souvient de son parfum. Jeanne raconte à Alex comment il était quand il était petit et lui parle de sa complicité avec son grand frère Robin. Extrait de l’épisode 204 de Demain nous appartient.