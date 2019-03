Alex offre un emploi et un logement à Bilel

Bilel ne comprend toujours pas pourquoi Corkas s’est tourné vers lui pour la garde de son fils. Mais il compte bien tenir à cette promesse. Il fait part de ses doutes et problèmes à Alex. Si Bilel ne retrouve pas une situation professionnelle stable, il risque de retourner en prison et Jules en foyer. Compréhensif, Alex lui propose son aide : travailler avec lui et le loger temporairement. Bilel accepte. Va-t-il réussir à tenir ses engagements ? Rendez-vous ce soir à 19h20 pour suivre votre série quotidienne Demain vous appartient sur TF1.