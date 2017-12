Alex révèle un comportement agressif !

Martin et Marianne auraient-ils eu raison concernant la joie débordante d’Alex ? Alex vivrait-il le syndrome post traumatique ? Les inquiétudes de Chloé font petit à petit faire surface. Martin et Marianne auraient-ils eu raison concernant la joie débordante d’Alex ? Alex vivrait-il le syndrome post traumatique ? Les inquiétudes de Chloé font petit à petit faire surface. Alors que Chloé se dirigeait vers la sortie du lycée, elle fut arrêtée par une pomme mystérieusement posée sur son bureau. Cette petite surprise avait était organisée par Alex et celle-ci symboliserait un voyage à New York. Surprise par l’organisation d’un voyage « last minute » et inattendu d’Alex, Chloé se démontre moins enthousiaste. Ce décalage va créer pour la première fois depuis longtemps de l’irritation chez Alex.