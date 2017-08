Alex s’en prend violemment à Martin !  

Chloé et Martin Constant passent beaucoup de temps ensemble en ce moment, principalement pour aider Anna a retrouvé la mémoire. Alex, bouleversé par l’arrestation de son ami Guillaume, trouve Chloé au Spoon avec Martin. Vert de jalousie, le ton monte entre Martin et lui, ils se battent. Chloé prend la défense de Martin, ce qui énerve encore plus Alex. Regardez ! — Extrait de l’épisode 15 de "Demain nous appartient" – Vendredi 4 août 2017.