Alex tire un trait sur l'alcool ! - DNA du 1er octobre 2020 en avance

Alex prend une décision radicale. Soucieux d'apaiser les tensions avec sa famille, il se résout à ne plus boire d'alcool et vide toutes ses bouteilles dans l'évier de la cuisine. Bien qu'heureuse, Chloé pense tout de même que son mari devrait consulter un spécialiste. Alex quant à lui, est persuadé d'y arriver par sa seule volonté.