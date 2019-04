Alex voudrait que Margot change de famille d’accueil…

Les nombreuses dérives de Margot ont altéré sa relation avec les Delcourt. Désorientée, Chloé et elle n’arrivent plus à communiquer. L’adolescente, qui va dormir chez Clément, a préféré avertir Alex plutôt que sa femme. Pour mettre un terme à ses conflits, ce dernier suggère qu’elle change de famille d’accueil : « Ce sera peut-être plus simple pour elle de repartir à zéro dans une autre maison ». Mais Chloé refuse de l’abandonner et décide d’aller lui parler : « Je suis là pour la soutenir ». Les deux femmes vont-elles trouver un terrain d’entente ? Margot va-t-elle devoir déménager ? Rendez-vous ce soir à 19h20 pour suivre votre série quotidienne Demain vous appartient sur TF1.