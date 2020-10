Amanda a un pressentiment – DNA du 14 octobre 2020 en avance

L'heure de l'Urbex approche. Amanda et Ulysse sont en plein préparatif. Mais Amanda est soucieuse. Et si Ulysse faisait une nouvelle crise durant leur randonnée. Comment faire pour lui venir en aide ? Mais pas inquiétude, Ulysse a tout prévu… Enfin presque !