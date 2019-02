Amanda essaye de séduire Georges ! (Episode 403)

Amanda sait qu’il se trame quelque chose entre Victoire et Georges. Pour en avoir le cœur net et pour se venger un peu, elle décide de séduire Georges de nouveau pour voir la réaction de Victoire. Suite aux blessures qu’il a eu à la boxe, l’infirmière décide de passer régulière à la coloc pour le soigner. Un soir, elle décide de passer la seconde et apporte un panier de nourriture et du champagne ! Soirée romantique en perspective. Elle fait boire Georges et commence à l’embrasser. Vont-ils coucher ensemble de nouveau ? Comment va réagir Victoire ? Extrait de l’épisode 403 de Demain nous appartient du mardi 19 février 2019.