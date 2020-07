Amanda et Marianne embarquées au poste... - DNA du 9 juillet 2020 en avance

Quentin Joubert, l’homme qui a agressé et violé Amanda, Marianne et Morgane, compte bien leur rendre la vie dure autant qu’il le pourra. Cette fois, il s’est rendu au commissariat pour porter plainte contre Amanda et Marianne suite à ce qu’il vient tout juste de passer… Une nouvelle épreuve à affronter pour Amanda et Marianne. Retrouvez "Demain nous appartient" du lundi au vendredi à 19h20 sur TF1. Retrouvez le replay, les résumés et bonus tous les jours sur MYTF1.