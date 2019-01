Amanda s’installe dans la coloc de Georges ! (épisode 374)

Excédée, Victoire ne supporte plus la présence quasi-quotidienne d’Amanda à la coloc ! Elle en parle à Georges qui comprend : « Ok, je vais lui parler. C’est vrai qu’elle est un peu parfois sans-gêne… ». Quant au même moment, elle débarque sans frapper avec deux grosses valises ! Légèrement paniqué, Georges se demande ce qu’il se passe… Sans demander leur avis, Amanda va venir s’installer toute une semaine dans la coloc : « J’enchaîne les gardes cette semaine… ». Elle sort de son sac un paquet d’oursons au chocolat pour se faire pardonner d’avoir mangé ceux de Victoire ! Georges et sa coloc restent sans voix… Combien de temps Amanda va-t-elle rester à la coloc ? Comment va se dérouler la cohabitation ? Extrait de l’épisode 374 de Demain nous appartient du mercredi 9 janvier 2019.