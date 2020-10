Amanda s'effondre ! - DNA du 22 octobre 2020 en avance

Amanda retrouve la liberté ! Finalement sortie de l'enfer de la grotte, elle tente d'appeler les secours, sans succès. Pire encore, elle finit par s'écrouler d'épuisement et tombe dans les pommes. On dirait bien que le sort continue de s'acharner…