André a un plan d’évasion à l’étranger pour Rose… (épisode 357)

Le père de Chloé veut aider Rose à s’évader. Il a prévu un plan pour faire partir la future maman « à l’étranger pour échapper à la police française ». En attendant, André va héberger Rose chez lui : « Rose pourra y rester jusqu’à son départ ». Il avait en tête l’Espagne ou l’Italie. Réticente, Chloé s’oppose à son départ, le jugeant trop dangereux : « Rose a besoin d’un suivi médical… ». Mais André à tout prévu : « Sur place, on te prendra en charge ». Et veut gagner en crédibilité : « Je suis quelqu’un d’appréciable et je rends beaucoup de service ». Mais son amie ne veut prendre aucun risque : « Tu ne peux pas décider à la place de ton ami même pour son bien ! ». Rose va-t-elle partir à l’étranger avec André ? Extrait de l’épisode 357 de Demain nous appartient du lundi 17 décembre 2018.