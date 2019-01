André s’immisce dans la vie intime de Marianne ! (Episode 387)

Depuis le retour d’André à Sète, Marianne se pose des questions sur sa relation avec son ex-mari. Mais André a un caractère bien trempé et insiste pour rester en ville pour être présent pour ses filles et se faire pardonner ses erreurs du passé par Marianne. Il réussit à gagner la confiance de son ex compagne. Elle lui confie qu’elle a un cancer du sein et qu’elle redoute d’affronter son nouveau corps. Elle se sent touchée dans sa féminité. André n’hésite pas une seconde à organiser un dîner avec Renaud pour la soutenir ! Très maladroit, il demande à Renaud de s’occuper de Marianne sexuellement après son opération ! Le dîner tourne au fiasco et Marianne prend très mal le fait qu’André s’immisce dans sa vie intime comme ça… Extrait de l’épisode 387 de Demain nous appartient du lundi 28 janvier 2018.