Andréa et Céleste sont introuvables - DNA du 25 janvier 2022 en avance

Chloé et Alex n’ont pas de nouvelles d’Andréa et Céleste et les cherchent partout. Ils imaginent immédiatement le pire. Mais ils les retrouvent en fait aux urgences à cause d’une chute ! Chloé est furieuse contre Andréa... Retrouvez "Demain nous appartient", du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1.