Qui est Angélina Brunell ?

Découvrez en exclusivité la séduisante et extravagante Frédéric Bel qui incarne Angélina Brunell dans « Demain nous appartient ». La jeune femme fait son apparition dès ce soir à 19h20 dans l’épisode 101. Mystérieuse et au « cœur d’artichaut », Angélina est tout de même le bras droit du criminel Rafael Perez. Elle vient à Sète dans l’optique de récupérer une somme exorbitante des mains de Thomas Delcourt. Dans la série, Frédéric Bel est une femme déterminée, ambitieuse et déjantée. Ce rôle ne lui ai pas inconnu puisque la jeune femme a déjà pris plaisir de jouer ce personnage dans de nombreuses séries et films tels que « Vilaine » sortie en 2008. C’est pourquoi, notre chère Frédéric a accepté à cœur joie de jouer le rôle d’Angélina. Vous désirez en voir plus de ce personnage atypique, alors rendez-vous sur MYTF1.