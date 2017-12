Angélina invitée chez Thomas à sa grande surprise !

Alors que Flore, Thomas et son père partagent un bon moment ensemble évoquant leurs souvenirs d’antan, ils sont interrompus par la sonnette de la maison. C’est Angélina, patronne de Rafael, qui se présente chez Thomas. Thomas est surpris par cette visite imprévisible. Gêné, il décide de fuir la situation pour éviter d’être confronté à Angélina et que celle-ci révèle leur relation à Flore. Puis Flore prend le relais et s’en va à son tour. Le père de Thomas semble jouer à un jeu dangereux avec Angélina, étant donné qu’elle lui doit de l’argent. Étrange… Extrait de Demain nous appartient épisode 102