Angélina, plus rusée que la police...

Thomas Delcourt se prépare à trahir Angélina pour la livrer aux forces de l’ordre en possession de l’argent volé. La jeune femme semble prête à le suivre au bout du monde et lui fait confiance. A quelques heures de l’opération, il panique mais le lieutenant Salducci et Martin Constant le rassurent, tout ira bien. Pourtant, lorsque Thomas et Angélina sortent de la banque où il avait caché l’argent, l’intervention des policiers se révèle vaine. Le sac est bien plein… mais de coupures de journaux. Angélina est plus rusée qu’elle n’en a l’air !