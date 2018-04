Anna et Chloé découvrent le terrible secret d’Oriane Vasseur (épisode 196)

Anna et Chloé enquêtent toujours sur la voyante Oriane Vasseur. Les deux sœurs pensent que la medium manipule Alex et qu’elle peut être dangereuse. Grâce à Karim, Anna découvre qu’un homme a porté plainte contre Oriane dans le passé pour abus de faiblesse. Anna et Chloé décident d’aller confronter cet homme pour en savoir plus sur la voyante et ses intentions. Elles tombent alors sur la sœur de l’homme en question, qui leur annonce que son frère est mort et qu’Oriane l’a poussé au suicide ! Extrait de l’épisode 196 de Demain nous appartient.