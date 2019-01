Anna et Chloé pensent que leur père a un cancer… (épisode 386)

Anna et Chloé ont pris leur père à part pour lui faire une surprenante révélation : « Papa, on est au courant pour ton cancer ! ». Surpris, André ne comprend pas. Chloé explique alors ne pas l’avoir cru quand elle l’a croisé devant chez son ami : « Enfaite, tu allais voir un cancérologue ». Anna et Chloé veulent être là pour lui dans cette épreuve… Pris de court, André n’a pas le choix que d’inventer un mensonge ! Et se justifie en leur disant qu’il se rendait chez un cancérologue pour un simple dépistage… André en profite même pour donner des conseils à Alex, qui assiste à la scène ! Anna et Chloé vont-elles le croire ? Marianne va-t-elle être obligée d’en parler à ses filles ? Extrait de l’épisode 376 de Demain nous appartient du vendredi 25 janvier 2018.