Anna confronte Oriane, la voyante (épisode 196)

Chloé s'inquiète de l'incidence des flashs d'Alex et des conseils d'Oriane sur la vie de son mari. Elle demande à Anna et Karim d'enquêter sur cette voyante. Anna décide d’aller confronter Oriane chez elle. Mais la médium refuse de lui parler quand elle apprend qu’Anna est journaliste. Oriane touche soudain le cou d’Anna et lui révèle des choses qu’elle ne pouvait pas connaitre. Anna se sent proche d’Alex car elle a également eu des visions, des souvenirs auparavant. Et Oriane sait qu’Anna n’est pas pour écrire un article mais pour une autre raison. Comment sait-elle tout cela ? Est-elle vraiment un imposteur ? Extrait de l’épisode 196 de Demain nous appartient.