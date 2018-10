Anna débarque chez Karim pour s’expliquer… (épisode 315)

Karim ne s’attendait pas à recevoir la visite d’Anna. Si la jeune femme est allée voir son ex, c’est pour lui présenter ses excuses. Depuis leur rupture, ses sentiments n’ont cessé d’exister. Confus, Karim ne comprend pas où elle veut en venir. Anna s’explique : « Karim, quand je te dis que je pense souvent à toi ce n’est pas vrai. Je pense tout le temps à toi. » Anna avoue ses erreurs et admet être allée trop loin avec Lou. Ses mots ont dépassé sa parole et aujourd’hui la jeune femme tente de recoller les morceaux. Anna et Karim finissent par s’embrasser… Vont-ils réussir à mettre de côté leur passé douloureux ? Sont-ils prêts pour une nouvelle histoire d’amour ? Extrait de l’épisode 315 de Demain nous appartient du jeudi 18 octobre 2018.