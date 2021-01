Anna et Sandrine mènent l'enquête ! - DNA du 6 janvier 2021 en avance

Anna accompagne Sandrine, totalement apeurée depuis les menaces proférées la veille par Franck. Elle lui dit de se méfier de ce type, certainement prêt à tout. D'où lui provient réellement sa fortune ? Et surtout, pourquoi est-il si discret sur son passé ? Anna et Sandrine comptent bien en savoir plus sur le frère de Morgane !