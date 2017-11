Anna vient déjeuner avec Marianne. Anna lui avoue qu’Alex avait une liaison. Marianne prend des nouvelles de Chloé. Cela lui rappelle le départ d’Anna qui a plongé Marianne dans une grande souffrance. Anne comprend le sentiment de sa mère. Les deux femmes se demandent pardon. Marianne reconnait son intransigeance et regrette. Mais le passé est le passé et mère et fille se pardonnent. Demain nous appartient - Extrait de l’épisode 78