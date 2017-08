Anna rencontre Leila et Bilel Beddiar  

Convaincue par Chloé et Marianne, Anna Delcourt décide finalement d’aller contre son besoin viscéral de dire toute la vérité à Bart. Il ne saura pas qu’elle est sa mère biologique et qu’elle l’a confié à Flore Vallorta, 17 ans auparavant. Comment rester à Sète dans ces conditions ? Anna est à deux doigts de quitter la ville. Mais Leila Beddiar la fait changer d’avis : elle lui avoue que le bébé qu’elle porte est celui de son fils Lyès et qu’elle et sa famille souhaiteraient faire partie de sa vie. Touchée, Anna décide de rester à Sète, entourée de la famille Beddiar, pour ne pas couper son bébé de la famille de son père. — Extrait de l’épisode 18 de "Demain nous appartient" – Mercredi 9 août 2017.