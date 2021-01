Anne-Marie est en deuil - DNA du 20 janvier 2021 en avance

Anne-Marie n’arrive pas à y croire. Franck Guého, l’homme qu’elle aime, vient d’être assassiné chez lui. Interrogée par la police, Anne-Marie a du mal à contenir son émotion. D’autant plus que dans le cadre de la procédure, Martin et Aurore ne doivent négliger aucune piste… Retrouvez "Demain nous appartient" du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1. Retrouvez le replay, les résumés et bonus tous les jours sur MYTF1.