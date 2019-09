Anne-Marie "Je te demande pardon" (épisode 547)

Anne-Marie décide de venir voir Victoire pour lui dire à quel point elle l'aime et qu'elle a tout fait pour son bonheur. Mais Victoire ne veut rien entendre. Anne-Marie demande pardon à Victoire, elle s'excuse de l'avoir perturbé à ce point. Victoire lui dit qu'elle aurait pu aider Sandrine ! Le ton monte entre les deux femmes et Victoire lui demande de partir, elle ne veut plus jamais la voir. Retrouvez " Demain nous appartient" sur TF1 tous les soirs à 19h20.