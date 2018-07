Anniversaire - Les comédiens de DNA font le bilan de la 1ère année

Après un an et presque 250 épisodes tournés, les comédiens de Demain nous appartient fêtent aujourd’hui l’anniversaire de la série quotidienne. Il y a un an, jour pour jour, le 17 juillet 2017, le premier épisode de DNA était diffusé sur TF1. Alors, comment les comédiens et comédiennes de la série réagissent à cette année si rapidement passée ? En exclusivité pour MYTF1, retrouvez les interviews d’Alexandre Brasseur, Maud Baecker, Clément Remiens, Sylvie Filloux, Camille Genau, Hector Langevin, Garance Teillet, Rani Bheemuck, Joaquin Fossi et tous les autres ! Ils racontent tout sur leur personnage respectif et les moments les plus marquants sur le tournage de DNA. Votre série continue sur TF1 avec des épisodes inédits du lundi au vendredi à 19h20 et une nouvelle intrigue pour l’été avec l’arrivée de Vanessa Demouy et Bruno Madinier aux côtés d’Ingrid Chauvin.