Armée, Laurence se défend contre Caro (épisode 321)

Laurence Moiret a décidé de ne plus se laisser maltraiter par sa codétenue. Poussée à bout, frappée et soumise à la dictature de Caro, l’ancienne juge prend les choses en main. Elle récupère une brosse à dents dont le bout est aiguisé et compte s’en servir comme une arme pour se défendre. Le ton monte vite dans la cellule, lorsque Caro ordonne à Laurence de nettoyer les toilettes. « Je ne suis pas ton chien ! », répond-elle. Sa codétenue la menace de la frapper. Prise de court, Caro se retrouve plaquée au mur, l’arme pointée sur elle. Laurence ne perd pas son sang-froid : « tu me menaces encore une fois et je jure que je t’enfonce ça dans la gorge ». Laurence est-elle capable de tuer sa codétenue ? Caro va-t-elle se riposter ? Extrait de l’épisode 321 de Demain nous appartient du vendredi 26 octobre 2018.