AUDITION - Betty perd ses moyens devant l’agent artistique !  

Suite à sa prestation au « talent show », Betty a rencontré un agent artistique Lorène. Elle lui donne rendez-vous pour la filmer en train de chanter pour ensuite montrer l’enregistrement à son patron. Sylvain et Christelle refusent que Betty aille rencontrer l’agent artistique. Betty n’est pas d’accord et y va en cachette. Devant Lorène qui la filme, Betty perd ses moyens et s’enfuit en courant. — Extrait de l’épisode 14 de "Demain nous appartient" – Jeudi 3 août 2017.