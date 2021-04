Aurore confronte Quentin - DNA du 15 avril 2021 en avance

Au commissariat, Aurore interroge Quentin sur sa véritable identité et lui demande pourquoi il a ciblé sa famille. Ce dernier refuse de répondre et reste mutique. De leur côté, ses complices supposent qu'il a été arrêté. Hélène est cependant persuadé que Quentin ne dira rien. Retrouvez "Demain nous appartient" du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1. Retrouvez le replay, les résumés et bonus tous les jours sur MYTF1.