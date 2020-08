Aurore et Georges soupçonnent Karim d'être un ripou ! - DNA du 1er septembre 2020 en avance

Aurore et Georges ne comprennent pas ce qui cloche avec Karim en ce moment… Ils apprennent que Chemsa s'est pris une balle et que Karim fait tout son possible pour cacher certaines informations. Les deux policiers, au fil de leur discussion, comprennent que quelque chose ne va pas et craignent que Karim soit un ripou…