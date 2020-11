Aurore interrompt l'interrogatoire de Sofia ! - DNA du 11 novembre 2020 en avance

Après avoir esquivé l’interrogatoire au lycée, Sofia est contrainte de répondre aux questions de Karim au commissariat. Un exercice difficile pour l’adolescente et plus particulièrement pour Aurore. Ne supportant pas de voir sa fille craquer, elle préfère couper brutalement court à la confrontation ! Retrouvez "Demain nous appartient" du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1. Retrouvez le replay, les résumés et bonus tous les jours sur MYTF1.