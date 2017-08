Les aveux de Bart : il confie à la police l’identité du violeur de Margot  

A l’hôpital, Margot qui se sent mieux et se confie à Karim sur la soirée au club nautique. Tout ce dont elle se rappelle c’est de Bart, de la plage et de la sirène du bateau de 22h. Mais Bart était rentré chez lui à 22h… Margot a fait une confusion à cause de la drogue dans le punch. Karim pense tout de même que Bart cache quelque chose. Il sait qui est le véritable coupable mais a peur de parler. Il réussit à le convaincre de le dénoncer : c’est Guillaume Bartoli ! — Extrait de l’épisode 14 de "Demain nous appartient" – Jeudi 3 août 2017.