Les aveux glaçants d’Alex à Carla sur les délits de Victor Brunet… (épisode 325)

Carla se bat pour la garde de son fils. Prête à tout pour que Timothée reparte avec elle aux États-Unis, elle va jusqu’à interroger Alex… Et pour cause, il a été mêlé au meurtre de Lola et a été envoyé à tort en prison. Depuis, les deux hommes ont une relation tumultueuse. Le but de cet interrogatoire : « Discréditer Victor en prouvant que c’est un mauvais père. » Il coopère et lui fait des révélations surprenantes sur cette affaire malsaine… Victor Brunet aurait demandé à sa fille de manipuler Alex et de le droguer pour récupérer le mas de sa famille. Pire encore : « Il lui a demandé de nous charmer mon frère et moi… ». Victor va-t-il être condamné pour ce qu’il a commis ? Carla va-t-elle obtenir la garde exclusive de Timothée ? Extrait de l’épisode 325 de Demain nous appartient du jeudi 1er novembre 2018.