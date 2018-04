AVIS DE RECHERCHE – Marcelle, atteinte de la maladie d’Alzheimer (épisode 195)

Betty continue de voir son amie Marcelle, ancienne saxophoniste avec qui elle chante parfois. Mais elle fait bientôt une découverte sur l’état de santé de sa nouvelle amie qui remet en cause tous les beaux moments qu’elles ont passé ensemble… Alors que Betty allait chercher des jus d’orange, Marcelle s’est volatilisée sans prendre son saxophone. Betty ne comprend pas comment elle a pu l’oublier. Avec son amie Noor, elle cherche des infos sur Marcelle Albertini sur internet et découvrent un avis de recherche lancé par son fils. Marcelle est atteinte de la maladie d’Alzheimer et elle a disparu de sa maison de retraite à Arles depuis 10 jours. Extrait de l’épisode 195 de Demain nous appartient.