Le baiser de Jessica et Baptiste lors d’un diner « magique » au Spoon

Au cours d’un diner romantique et « magique » privatisé au Spoon par son prince charmant, Jessica a des étoiles plein les yeux. Au fil de leur discussion, son regard sur son camarade de lycée semble changer car le jeune homme qui pourtant l’attirait pour sa vie luxueuse, se dévoile et démontre un aspect différent de ce qu’imaginait la belle blonde. Au fur et à mesure que Baptiste décrit le genre de fille qui ne peut pas lui correspondre, son portrait se dessine. La jeune femme fait face à son auto description, faussée. Gênée, Jessica s’empresse de lui rappeler qu’elle a aussi des défauts, et qu’elle n’est pas « parfaite ». Sous le charme de l’un et l’autre, les deux amoureux finissent leur soirée par un tendre baiser. Demain nous appartient - Extrait de l’épisode 94