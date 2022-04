Bande-annonce : Evadés

Le procès d’Ophélie et Anthony pour la prise d’otage approche et Charlie semble toujours sous l'emprise d'Anthony. Ils mettent en place un plan pour s’évader dans le tribunal le jour de leur procès. Chloé et Alex témoignent au même moment. Ils prennent Chloé en otage et l’emmènent de force avec eux dans leur cavale. Retrouvez "Demain nous appartient", du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1.