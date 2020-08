Bande-annonce : le dilemme de Karim

La bande du frère de Karim est parvenue à retrouver Chemsa. Pour pouvoir l’éliminer, les truands souhaitent que cela soit Karim qui la tue. Afin de s’assurer qu’il passera à l’action, ils menacent Karim de s’en prendre à sa fille Nina s’il venait à ne pas tuer Chemsa. Les prochaines semaines s’annoncent très compliquées et pleines de rebondissements pour Karim. Il va devoir rester en vie et prendre les décisions les plus compliquées de sa vie. Retrouvez "Demain nous appartient" du lundi au vendredi à 19h10 sur TF1. Retrouvez le replay, les résumés et bonus tous les jours sur MYTF1.