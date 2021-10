Bande-annonce : Passions

Le retour d'Anna est fracassant pour sa relation avec Karim. Elle est tiraillée entre Karim, qui vient de lui demander de faire un enfant avec elle et Jim, qu'elle a rencontré récemment et avec qui elle a entretenu une amourette passionnelle. Mais Karim découvre son secret et prend la décision de la quitter. Que va-t-il se passer pour elle ?